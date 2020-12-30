Главком ВСУ Хомчак: в Донбассе идет «гибридная» война между Россией и Украиной

Аргументы Недели → В мире 13+

30 декабря 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На территории Донбасса в настоящий момент идет «гибридная» война между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующую позицию озвучил Руслан Хомчак, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

По словам ставшего собеседником журналистов Хомчака, «гибридное» военное противостояние отличается от классического тем, что оно не имеет правил.

Главком ВСУ заявил, что в распоряжении Москвы есть технические средства, которые позволяют ей держать под своим контролем украинское небо. Кроме того, Хомчак обвинил российскую сторону в поставках вооружений и боеприпасов непризнанным республикам Донбасса. Доказательств, подтверждающих его слова, военный не предъявил, отмечает ИА REGNUM.

Как сообщалось ранее сегодня, Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР, проинформировал, что киевские силовики обстреливают территорию самопровозглашенного государства из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением.