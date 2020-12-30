Басурин: армия Украины обстреливает ДНР из жилых кварталов, прикрываясь мирными жителями

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30 декабря 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины осуществляют обстрелы территории ДНР из жилых кварталов, прикрываясь гражданским населением. С соответствующим заявлением выступил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции непризнанной республики.

В разговоре с журналистами проекта WarGonzo Басурин проинформировал, что в течение суток противник восемь раз обстрелял ДНР. По словам представителя Народной милиции, киевские военные ведут огонь из жилых кварталов населенных пунктов, расположенных в подконтрольной Украине части Донецкой области. За сутки с территории поселка Шумы было выпущено десять мин, из города Марьинка – свыше двадцати гранат, из села Водяное – 42 мины.

Эдуард Басурин отметил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, зная, что Народная милиция никогда не станет стрелять по гражданским.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политический деятель Георгий Тука назвал возможный «наихудший» для страны сценарий событий вокруг Донбасса в следующем году.