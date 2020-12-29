Георгий Тука назвал возможный «наихудший» для Украины сценарий событий вокруг Донбасса в 2021 году

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29 декабря 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Георгий Тука, бывший заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц, назвал возможный «наихудший» для страны сценарий событий вокруг Донбасса в 2021 году. По данному вопросу политик высказался на страницах СМИ.

Сценарий, обозначенный Тукой, предполагает выход Киева из минских переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины. По мнению экс-замминистра, это спровоцирует разрушение антироссийской коалиции в Европе, после чего в короткие сроки будут отменены рестриктивные меры в отношении Москвы. Также должен значительно снизиться уровень международной поддержки Киева.

Ранее во вторник сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополчения непризнанной ДНР, озвучил точку зрения, согласно которой Украина и Турция создают военный союз против России.