Георгий Тука назвал возможный «наихудший» для Украины сценарий событий вокруг Донбасса в 2021 году
29 декабря 2020, 17:08[ «Аргументы Недели» ]
Георгий Тука, бывший заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц, назвал возможный «наихудший» для страны сценарий событий вокруг Донбасса в 2021 году. По данному вопросу политик высказался на страницах СМИ.
Сценарий, обозначенный Тукой, предполагает выход Киева из минских переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины. По мнению экс-замминистра, это спровоцирует разрушение антироссийской коалиции в Европе, после чего в короткие сроки будут отменены рестриктивные меры в отношении Москвы. Также должен значительно снизиться уровень международной поддержки Киева.
Ранее во вторник сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополчения непризнанной ДНР, озвучил точку зрения, согласно которой Украина и Турция создают военный союз против России.
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