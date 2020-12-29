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Экс-министр обороны ДНР Стрелков: Украина и Турция формируют военный союз против России

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-министр обороны ДНР Стрелков: Украина и Турция формируют военный союз против России
Президент Турции Реджеп Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Украина и Турция организуют военный союз, направленный против Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Игорь Стрелков, бывший глава министерства обороны непризнанной ДНР.

Стрелков, выступая в эфире одного из YouTube-каналов, отметил, что «турки уже начали действия на украинском направлении». В частности, экс-министр указал на то, что президент Реджеп Эрдоган «фактически открытым текстом» заявил о своих притязаниях на российский Крымской полуостров. Кроме того, Анкара начала поставлять Киеву ударные беспилотники Bayraktar TB2.

В настоящий момент формируется турецко-украинский военный союз против Москвы, полагает Игорь Стрелков. По его мнению, создание этой коалиции ускорило поражение армянской стороны в осеннем вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. На примере операции Азербайджана в регионе армия Украины «увидела, как можно хорошо решить проблему» в Донбассе, заметил Стрелков.

Ранее сегодня издание «Русская весна» написало, что украинский лидер Владимир Зеленский готов пойти войной на ДНР и ЛНР при поддержке со стороны Анкары.

ДЦ

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