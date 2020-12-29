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«Русская весна»: Зеленский готов пойти войной на ДНР и ЛНР при поддержке Турции

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

«Русская весна»: Зеленский готов пойти войной на ДНР и ЛНР при поддержке Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский, Mustafa Kaya / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти войной на самопровозглашенные ДНР и ЛНР при поддержке со стороны Турции. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах сетевых СМИ.

Издание «Русская весна» напомнило сделанное прошлой весной заявление Зеленского о его нежелании тратить пять лет своего президентского срока на то, чтобы «работать над "Минском"» (заключенные в столице Белоруссии соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе – «Аргументы недели»).

В процитированной публикации говорится, что украинский лидер готов к разрешению конфликта силовым способом при помощи Турции, с которой развивает военное сотрудничество Киев. Как отмечается, чтобы оправдать свои планы, Зеленский начал более активно выставлять РФ «агрессором». Именно этим объясняется недавнее высказывание президента о всеобщей мобилизации в случае «большой войны» с Москвой, указывает «Русская весна».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный эксперт Шамиль Гареев допустил, что Украина может использовать поставленные Анкарой дроны Bayraktar TB2 для уничтожения кораблей Черноморского флота РФ.

ДЦ

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