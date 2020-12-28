Полковник Шамиль Гареев: Украина может использовать турецкие Bayraktar TB2 для уничтожения кораблей Черноморского флота России

Аргументы Недели → В мире 13+

28 декабря 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Независимая газета»

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на Украине, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Киев может использовать полученные от Анкары ударные дроны Bayraktar TB2 для уничтожения кораблей, входящих в состав Черноморского флота (ЧФ) Российской Федерации. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил военный эксперт, полковник Шамиль Гареев.

Как информирует «Независимая газета», в текущем месяце на ЧФ состоялось девять крупномасштабных учений. Специалисты связывают их проведение с поступлением в армию Украины турецких беспилотников Bayraktar TB2, а также ракет «Нептун» собственного производства.

Шамиль Гареев полагает, что киевская сторона может использовать эти вооружения для уничтожения судов ЧФ и наземных целей, которые находятся на территории Крымского полуострова.

Аналитик обратил внимание на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского, не исключившего войны с Россией по причине того, что Москва якобы нуждается в водных ресурсах реки Днепр для снабжения Крыма.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Виктор Баранец предрек возможную «большую заваруху» с участием РФ в случае начала уничтожения Украиной жителей непризнанных республик Донбасса.