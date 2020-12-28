Экс-полковник Баранец предрек возможную «большую заваруху» с участием России в случае начала уничтожения Киевом жителей ДНР и ЛНР

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28 декабря 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В случае начала уничтожения Украиной населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР «может случиться большая заваруха» с участием Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Специалист прокомментировал недавнее заявление украинского политического деятеля Геннадия Москаля, отметившего, что страна рискует потерять еще шесть областей. Согласно точке зрения Баранца, данный вариант развития событий реален, если Киев пойдет в наступление на республики Донбасса.

По словам экс-полковника, если задействованные в операции украинские войска начнут уничтожать жителей ДНР и ЛНР, «может случиться большая заваруха» - Россия, выдавшая паспорта половине жителей республик, будет обязана защитить своих граждан.

Как сообщалось ранее в понедельник, Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, предсказал, что Украина может ударить по Приднестровью вместе с Молдавией.