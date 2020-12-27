Украинский генерал рассказал о перспективах потери шести областей страны

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27 декабря 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Украина может лишиться своих территорий. Об этом заявил экс-начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

По его словам, проект «Новороссия» не закончился, потому что он включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области» - заявил Москаль.

Он также отметил, что «с тревогой читает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму».

Ранее сообщалось, что в Госдуме заявили, что Зеленский зашел слишком далеко в своих высказываниях.