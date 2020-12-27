В Госдуме заявили, что Зеленский зашел слишком далеко в своих высказываниях

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27 декабря 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что президент Украины Владимир Зеленский в своих антироссийских высказываниях зашел слишком далеко.

Парламентарий заявила, что к заявлениям украинского лидера по российской тематике «не стоит относиться как к пустой риторике», поскольку они «становятся все более неадекватными».

«Это напоминает раздававшиеся в Германии в 1945 году призывы к тотальной войне, к созданию формирований фольксштурма, куда загоняли всех подряд», – прокомментировала Панина заявление Зеленского о «гипотетическом нападении РФ со стороны Крыма».

Она также отметила, что по градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал экс-президента Украины Петра Порошенко.