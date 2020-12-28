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Игорь Стрелков: Украина может ударить по Приднестровью вместе с Молдавией

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Стрелков: Украина может ударить по Приднестровью вместе с Молдавией
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украина может ударить по Приднестровью вместе с Молдавией. Соответствующий вариант развития событий, выступая в эфире одного из YouTube-каналов, допустил Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев непризнанной ДНР.

Стрелков полагает, что существует вероятность совместной операции Киева и Кишинева против Приднестровья. Для проведения наступления украинских военных могут переодеть в форму армии Молдавии, отметил экс-командир. По его словам, подобным образом поступили турки, выдав сирийских наемников, принимавших участие в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха, за азербайджанских пограничников.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков спрогнозировал, что в случае войны с Россией 80% личного состава Вооруженных сил Украины перейдет на сторону Москвы за неделю.

ДЦ

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