Игорь Стрелков: Украина может ударить по Приднестровью вместе с Молдавией

Стрелков полагает, что существует вероятность совместной операции Киева и Кишинева против Приднестровья. Для проведения наступления украинских военных могут переодеть в форму армии Молдавии, отметил экс-командир. По его словам, подобным образом поступили турки, выдав сирийских наемников, принимавших участие в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха, за азербайджанских пограничников.
Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков спрогнозировал, что в случае войны с Россией 80% личного состава Вооруженных сил Украины перейдет на сторону Москвы за неделю.
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