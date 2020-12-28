Политолог Марков: в случае войны с Россией 80% военных ВСУ перейдут на сторону Москвы за неделю

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28 декабря 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В случае конфликта с Российской Федерацией 80% военнослужащих Вооруженных сил Украины перейдут на сторону Москвы за неделю. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Марков, отечественный политолог.

Эксперт прокомментировал критику заявления президента Владимира Зеленского о гипотетической «большой войне» с Россией, с которой выступил украинский генерал Сергей Кривонос. По словам Маркова, часть киевских элит полагает, что в случае войны 80% представителей ВСУ перейдут на сторону Москвы. Аналитик согласился с таким представлением, назвав его адекватным.

Как сообщалось ранее сегодня, интернет-портал «Красная весна» предположил, что начало маневров армии Украины в Луганской области может говорить о подготовке к масштабному наступлению на территории Донбасса.