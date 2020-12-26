Генерал ВС Украины Кривонос раскритиковал идею Зеленского о «большой войне» с Россией
26 декабря 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос прокомментировал заявление президента страны Владимира Зеленского о готовности мобилизовать мужчин и женщин для ведения «большой войны» с Россией.
Кривонос отметил, что такие меры могут привести только к «повальному дезертирству», поскольку патриотизм на Украине «не поддерживается на уровне государства». По его словам, такая ситуация уже была в 2014 году, а также в 2018 во время введения военного положения. Тогда многие мобилизованные просто убегали, пояснил он.
«Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», - добавил Кривонос.
Он считает, что сначала нужно обучить и идеологически воспитать мобилизационный резерв.
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