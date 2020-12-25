Как Зеленский сморозил глупость с войной и мобилизацией

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25 декабря 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Зеленский на фото из социальных сетей

Владимир Смешной. С таким прозвищем рискует войти в историю нынешний президент Украины. Зеленский предрек большую войну с Россией и предложил мобилизовать женщин. Заявление выглядит, как будто, у политика в голове много всякой фигни, а это была она из них. И вот почему.

Владимир Зеленский предупредил о возможной мобилизации женщин. Президент Украины готов отправить украинок на фронт. В каком случае это произойдет, политик рассказал в интервью немецким журналистам. Зеленский предположил возможность начало большой войны с Россией.

«Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать», — заявил Владимир Зеленский: «все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает».

Слова Зеленского похожи на попытку нелепого политического укола в адрес Кремля. Но выглядит этот укол весьма глупым.

Никакой полномасштабной войны Украины с Россией быть не может. И Зеленский это прекрасно понимает. Он просто хотел вызвать жалость у немецкой аудитории. Но эта попытка разжалобить Берлин уже вызвала возмущение на Украине. По сути, Зеленский заявил готовность отправлять на войну женщин.

Если Зеленский готов отправлять на войну женщин, как порядочный человек и президент, он должен показать пример. Первой Зеленский должен мобилизовать свою супругу. Елена Зеленская архитектор по образованию. Значит должна отправиться в инженерные войска.

А после 2024 года на войну может отправиться Александра Владимировна Зеленская. Ее папа еще будет президентом.

Сам Зеленский уже пытался показать свою готовность идти на жертвы во имя украинского народа. В самый разгар пандемии он хотел заразиться коронавирусом, и, наверное, считал эту выходку поступком взрослого человека.

Если он предлагает украинцам отправлять на войну жен и дочерей, то как порядочный человек должен снова показать свое умение идти на жертвы, и мобилизовать своих женщин.

В реальности, все понимают, что это всего лишь очередная выходка. И та идея заразить себя коронавирусом — была всего лишь клоунадой, на которую мог решиться политик с альтернативным мышлением.

Этих выходок у Зеленского было уже много. Он рискует войти в историю с прозвищем Владимир Смешной.