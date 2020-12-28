«Красная весна»: начало маневров ВСУ в Луганской области может говорить о подготовке к масштабному наступлению в Донбассе

Начало маневров Вооруженных сил Украины на территории Луганской области может свидетельствовать о подготовке Киева к масштабному наступлению в Донбассе. Соответствующее предположение содержится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.
Портал «Красная весна» информирует со ссылкой на украинские источники, что командование ВСУ приказало приступить к маневрам в Луганской области, в которых задействованы танки и артиллерия. Начало учений может говорить о подготовке киевской стороны к масштабной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, говорится в процитированном материале.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, экс-ополченец Донбасса Муса Умаханов озвучил мнение, согласно которому новая война с Украиной начнется в скором времени.
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