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«Красная весна»: начало маневров ВСУ в Луганской области может говорить о подготовке к масштабному наступлению в Донбассе

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Красная весна»

«Красная весна»: начало маневров ВСУ в Луганской области может говорить о подготовке к масштабному наступлению в Донбассе
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Начало маневров Вооруженных сил Украины на территории Луганской области может свидетельствовать о подготовке Киева к масштабному наступлению в Донбассе. Соответствующее предположение содержится в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Портал «Красная весна» информирует со ссылкой на украинские источники, что командование ВСУ приказало приступить к маневрам в Луганской области, в которых задействованы танки и артиллерия. Начало учений может говорить о подготовке киевской стороны к масштабной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, говорится в процитированном материале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, экс-ополченец Донбасса Муса Умаханов озвучил мнение, согласно которому новая война с Украиной начнется в скором времени.

ДЦ

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