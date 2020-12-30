Киевский журналист Гордон: Украине пока нет смысла рассчитывать на возвращение Донбасса

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30 декабря 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украине пока нет смысла рассчитывать на возвращение Донбасса. С соответствующим заявлением на видео, размещенном на его YouTube-канале, выступил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

По словам Гордона, в настоящий момент разговоры о реинтеграции Донбасса являются бессмысленными, их «пора закрыть». Как отметил журналист, Россия «отдаст» регион, если ее вынудит это сделать мировое сообщество. Пока оно к таким действиям не готово, заявил Дмитрий Гордон.

Официальный Киев обвиняет Москву в «оккупации» территорий, подконтрольных властям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российское руководство подобные утверждения отрицает.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Владимир Корнилов высказал точку зрения, согласно которой новая американская администрация может дать Украине сигнал идти «сломя голову» в наступление в Донбассе.