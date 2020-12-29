Кулеба назвал вакцину РФ от коронавируса «гибридным оружием России против Украины»
29 декабря 2020, 14:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ИА REGNUM
Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в РФ, является «гибридным оружием России против Украины». Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Дмитрий Кулеба, руководитель украинского МИД.
По словам министра, его страна будет получать западную вакцину. Это станет возможным, в частности, благодаря прямым договоренностям Киева с производителями и поставщиками препарата, процитировало Дмитрия Кулебу ИА REGNUM.
Как сообщалось ранее сегодня, Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, заявил, что Украина и Турция формируют военный союз, который направлен против Москвы.
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