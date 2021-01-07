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7 января 2021, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Соединенные Штаты бросили Украину на произвол судьбы. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах китайской интернет-прессы.

Издание Sohu констатирует, что за последнее время внутренняя обстановка в бывшей советской республике стала еще более нестабильной. Помимо продолжающегося конфликта на юго-востоке, центральная украинская власть столкнулась с обострением ситуации на западе страны, где набирает силу сепаратизм. По мнению авторов портала, положение, в котором оказалась Украина, свидетельствует о том, что США бросили ее на произвол судьбы.

Как отмечается в материале Sohu, переведенном «ПолитРоссией», представители официального Киева изначально надеялись на то, что американцы помогут запустить процесс развития в стране. Данный сценарий не реализовался, вместо этого на Украине произошел раскол, пишет китайский ресурс.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Дмитрий Гордон, журналист из Киева, озвучил мнение, согласно которому украинское руководство начало «сдавать» Крымский полуостров России с 1991 года.