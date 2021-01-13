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Издание L'AntiDiplomatico: США фактически лишились возможности нанести неожиданный ракетный удар по России

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Издание L'AntiDiplomatico: США фактически лишились возможности нанести неожиданный ракетный удар по России
Военные учения, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты фактически лишились возможности нанести неожиданный ракетный удар по Российской Федерации. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся на страницах итальянских СМИ.

Как констатирует издание L'AntiDiplomatico, угрозы для РФ увеличиваются, но также возрастает и уровень обороноспособности страны. Сейчас система предупреждения ракетного нападения, имеющаяся в распоряжении Москвы, включает в себя два эшелона. Это кластер из космических аппаратов «Тундра» и сеть расположенных на земле станций «Воронеж». Данное оборудование контролирует все направления, которые представляют потенциальную опасность для России.

Кроме того, Москва намерена разместить РЛС «Яхрома», которая считается лучшей в мире, на Чукотке и в Крыму.

Американская сторона фактически лишилась возможности неожиданно атаковать РФ своими ракетами, делает вывод L'AntiDiplomatico, материал которого перевела «ПолитРоссия».

Ранее в среду сообщалось, что издание South China Morning Post выступило с прогнозом, по которому Арктика может стать полем боя из-за действий Вашингтона, Москвы и Пекина.

ДЦ

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