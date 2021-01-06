Издание «Репортер»: в Крыму возведут РЛС, которая не имеет аналогов в мире
6 января 2021, 15:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
На Крымском полуострове появится радиолокационная станция (РЛС), которая не имеет аналогов в мире. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.
Издание «Репортер» информирует, что возведение РЛС «Яхрома» стартует в текущем году. Отмечается, что не имеющая аналогов станция будет работать в четырех диапазонах - метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом. Обзор «Яхромы» составит 270 градусов.
РЛС предстоит стать важным элементом предупреждения о возможных ракетных атаках в рамках обороны юга Российской Федерации, констатируется в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что иранское агентство Akharin Khabar назвало ракету «Сармат» «посланием» Москвы администрации избранного американского президента Джо Байдена.
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