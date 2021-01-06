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Издание «Репортер»: в Крыму возведут РЛС, которая не имеет аналогов в мире

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Издание «Репортер»: в Крыму возведут РЛС, которая не имеет аналогов в мире
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

На Крымском полуострове появится радиолокационная станция (РЛС), которая не имеет аналогов в мире. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Издание «Репортер» информирует, что возведение РЛС «Яхрома» стартует в текущем году. Отмечается, что не имеющая аналогов станция будет работать в четырех диапазонах - метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом. Обзор «Яхромы» составит 270 градусов.

РЛС предстоит стать важным элементом предупреждения о возможных ракетных атаках в рамках обороны юга Российской Федерации, констатируется в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что иранское агентство Akharin Khabar назвало ракету «Сармат» «посланием» Москвы администрации избранного американского президента Джо Байдена.

ДЦ

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