South China Morning Post: Арктика может стать полем боя из-за действий США, России и Китая
13 января 2021, 15:39[ «Аргументы Недели» ]
Арктический регион может стать полем боя из-за действий Соединенных Штатов, Российской Федерации и Китая. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся на страницах гонконгских СМИ.
Издание South China Morning Post констатирует, что Россия и КНР наращивают свою активность в Арктике. В частности, Москва объявила в конце прошлого года, что планирует разместить там современные гиперзвуковые ракеты.
Вашингтон, в свою очередь, обнародовал скорректированную арктическую стратегию, которая содержит призыв уделить повышенное внимание соперничеству с Россией и Китаем в регионе.
В процитированной публикации говорится, что Артика может превратиться в поле боя из-за действий американцев, РФ и Пекина.
Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что у Москвы появится новый противник в Мировом океане – подводный стелс-беспилотник США.
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