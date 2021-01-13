Ресурс Avia.pro: у России появится новый противник в Мировом океане – американский подводный стелс-беспилотник

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13 января 2021, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Морские учения, Carsten Rehder / globallookpress.com

У Российской Федерации появится новый противник в Мировом океане – подводный стелс-беспилотник, который создадут в Соединенных Штатах. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

Сетевой ресурс Avia.pro проинформировал, что одно из американских предприятий начало выполнять поступивший от флота страны заказ на изготовление аппаратов Orca. Данные стелс-беспилотники, в частности, можно будет задействовать для выполнения военных задач на расстояниях, которые превышают десять тысяч километров.

В процитированном материале высказано предположение, по которому силовая установка, которой оснастят аппарат Orca, позволит ему заходить в воды РФ.

Как сообщалось ранее в среду, китайский сайт Sohu написал, что переброска Россией систем С-300 на Курилы в ответ на американо-японские провокации произвела обескураживающий эффект на Токио.