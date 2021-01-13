Sohu: Россия обескуражила Токио, разместив на Курилах С-300 в ответ на провокации США и Японии
13 января 2021, 14:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Российская Федерация обескуражила Токио, разместив на Курильских островах зенитно-ракетные комплексы С-300 в ответ на провокации со стороны Японии и Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета, пишут отечественные сетевые СМИ.
Как информирует «ПолитРоссия», портал Sohu напомнил, что некоторое время назад японцы и американцы организовали ряд учений, участники которых отработали высадку десанта и захват островных территорий. Москва, отвечая на эти провокации, перебросила на Курилы, которые Токио считают своими, системы С-300. Такая реакция руководства РФ произвела на японские власти обескураживающий эффект, полагают авторы Sohu.
Ранее сегодня сообщалось, что издание Daily Sabah высказало точку зрения, согласно которой Москва не стремится к решению конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
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