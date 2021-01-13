Турецкое издание Daily Sabah: Россия не стремится к решению конфликта вокруг Карабаха

Аргументы Недели → В мире 13+

13 января 2021, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация не стремится к решению конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся на страницах турецких СМИ.

Издание Daily Sabah пишет, что миротворческий подход Запада, который основан на равенстве, а не на геополитических интересах, сменила «российская альтернатива». Согласно мнению, представленному в процитированном материале, РФ не стремится к решению конфликта Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха. Как отмечается, Москва, наоборот, надеется продлить нынешнюю напряженную ситуацию «под собственным пристальным наблюдением», чтобы упрочить свое влияние в Закавказье.

Ранее российский портал «Репортер» сообщил, что во время осенних боевых действий на территории Карабаха армянские позиции атаковали новейшие турецкие ракеты TRLG-230.