«Репортер»: во время осенней войны в Карабахе по позициям армян били новейшие турецкие ракеты TRLG-230

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11 января 2021, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Во время осеннего военного противостояния на территории Нагорного Карабаха по позициям армян били новейшие турецкие ракеты TRLG-230. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.

Как пишет издание «Репортер», во время боевых действий в Карабахе в интернет выкладывались кадры с азербайджанских дронов, где видно, что атаки по целям осуществляли не беспилотники, а другое оружие. В настоящий момент установлено, что против армянской стороны были применены турецкие системы, где используются новейшие высокоточные ракеты TRLG-230 с лазерным наведением. При этом неясно, чьи военные – Анкары или Баку – управляли процессом нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что эксперт Лукаш Визингр озвучил прогноз, согласно которому Москва может опосредованно включиться в вероятную войну между Турцией и Грецией в текущем десятилетии.