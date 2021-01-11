«Репортер»: во время осенней войны в Карабахе по позициям армян били новейшие турецкие ракеты TRLG-230
11 января 2021, 09:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Во время осеннего военного противостояния на территории Нагорного Карабаха по позициям армян били новейшие турецкие ракеты TRLG-230. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.
Как пишет издание «Репортер», во время боевых действий в Карабахе в интернет выкладывались кадры с азербайджанских дронов, где видно, что атаки по целям осуществляли не беспилотники, а другое оружие. В настоящий момент установлено, что против армянской стороны были применены турецкие системы, где используются новейшие высокоточные ракеты TRLG-230 с лазерным наведением. При этом неясно, чьи военные – Анкары или Баку – управляли процессом нанесения ударов.
Ранее сообщалось, что эксперт Лукаш Визингр озвучил прогноз, согласно которому Москва может опосредованно включиться в вероятную войну между Турцией и Грецией в текущем десятилетии.
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