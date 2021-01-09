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Аналитик Лукаш Визингр: Россия может опосредованно включиться в вероятную войну между Турцией и Грецией в 2020-х годах

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик Лукаш Визингр: Россия может опосредованно включиться в вероятную войну между Турцией и Грецией в 2020-х годах
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может опосредованно включиться в вероятную войну между Турцией и Грецией в 2020-х годах. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил Лукаш Визингр, аналитик в области вооружений и безопасности.

Эксперт, ставший собеседником чешского издания Parlamentní listy, отметил, что Анкара проявляет свои амбиции в регионе Средиземного моря и на Балканах, есть вероятность военного столкновения Турции с Грецией в текущем десятилетии. В случае начала конфликта в него опосредованно включатся другие страны НАТО и ЕС, а также, возможно, Москва, полагает Визингр.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский ресурс Sohu написал, что российские самолеты МиГ-31 на Чукотке и комплекс «Ярс» «лишили сна» американских военнослужащих.

ДЦ

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