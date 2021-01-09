Sohu: российские МиГ-31 на Чукотке и комплекс «Ярс» «лишили сна» военных США
9 января 2021, 12:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Новейшая мобильная система «Ярс», поступившая в Вооруженные силы России, и истребители МиГ-31 на Чукотке «лишили сна» военных Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, пишут отечественные интернет-СМИ.
Как информирует издание «ПолитРоссия», авторы портала Sohu отметили, что комплекс «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой беспокоит Пентагон. Такую же реакцию у американцев вызвала переброска самолетов МиГ-31 на аэродром, расположенный в городе Анадыре. Констатируется, что после того, как данные истребители получили способность нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», исходящая от них опасность выросла в разы. МиГ-31 станут новой головной болью США в Арктике, полагают в Sohu.
Ранее сегодня сообщалось, что ресурс «Русская весна» выступил с предположением, согласно которому Вашингтон, возможно, задумал устроить реальную войну с РФ в Арктическом регионе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.