Sohu: российские МиГ-31 на Чукотке и комплекс «Ярс» «лишили сна» военных США

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9 января 2021, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель МиГ-31, MOD Russia / globallookpress.com

Новейшая мобильная система «Ярс», поступившая в Вооруженные силы России, и истребители МиГ-31 на Чукотке «лишили сна» военных Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, пишут отечественные интернет-СМИ.

Как информирует издание «ПолитРоссия», авторы портала Sohu отметили, что комплекс «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой беспокоит Пентагон. Такую же реакцию у американцев вызвала переброска самолетов МиГ-31 на аэродром, расположенный в городе Анадыре. Констатируется, что после того, как данные истребители получили способность нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», исходящая от них опасность выросла в разы. МиГ-31 станут новой головной болью США в Арктике, полагают в Sohu.

Ранее сегодня сообщалось, что ресурс «Русская весна» выступил с предположением, согласно которому Вашингтон, возможно, задумал устроить реальную войну с РФ в Арктическом регионе.