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Портал «Русская весна»: Америка, возможно, задумала устроить реальную войну с РФ в Арктике

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Портал «Русская весна»: Америка, возможно, задумала устроить реальную войну с РФ в Арктике
Российский ледокол в Арктике, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты, возможно, задумали устроить реальную войну с Российской Федерацией в Арктическом регионе. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт «Русская весна» процитировал американского министра ВМС Кеннета Брейтуэйта, анонсировавшего регулярное патрулирование кораблями США районов, расположенных у побережья РФ в Арктике. Брейтуэйт добавил, что Вашингтону придется действовать в регионе более настойчиво с целью оспаривания «притязаний» со стороны Москвы, а также Пекина.

Согласно мнению, содержащемуся в процитированной публикации, заявления министра свидетельствует о планах американцев «творить что хотят» в российской акватории. Кажется, Штаты задумали устроить реальную войну с РФ в Арктике, пишет «Русская весна».

Как сообщалось ранее в субботу, греческое издание Pentapostagma объяснило, почему российские системы С-400 до сих пор не поразили израильские самолеты F-35, атакующие иранские объекты на территории Сирии.

ДЦ

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