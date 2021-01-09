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Издание Pentapostagma объяснило, почему российские С-400 до сих пор не поразили израильские F-35, атакующие объекты Ирана в Сирии

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Издание Pentapostagma объяснило, почему российские С-400 до сих пор не поразили израильские F-35, атакующие объекты Ирана в Сирии
Зенитно-ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах греческих СМИ появилась публикация, в которой объясняется, почему российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в Сирии до сих пор не поразили израильские самолеты F-35, которые атакуют объекты Ирана на территории Арабской республики.

Как пишет издание Pentapostagma, применение С-400 против F-35 привело бы к уничтожению или данного истребителя пятого поколения, или самой системы ПВО – в результате ответного воздушного удара. В процитированном материале указывается на то, что при таком развитии событий в проигрыше оказались бы либо Москва, либо Вашингтон, продвигающие вооружение собственного производства в разных регионах мира.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Евгений Федоров, депутат Госдумы, высказал мнение, согласно которому задача нового президента США Джо Байдена – «война» с Россией.

ДЦ

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