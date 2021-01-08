Депутат Госдумы Федоров: задача нового президента США Байдена – «война» с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

8 января 2021, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Избранный президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовят «мощное наступление» на Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением в эфире одного из YouTube-каналов выступил Евгений Федоров, депутат Госдумы РФ.

Парламентарий назвал «войну» с Россией задачей нового американского президента Джо Байдена. По мнению Федорова, кандидатура демократа была «подобрана» для этой цели. Из слов депутата следует, что стоящие за Байденом круги видят в нем политика, который «не капитулирует на быстрых основаниях и мгновенно» подобно Джону Кеннеди в ходе Карибского кризиса 1962 года.

Как сообщалось ранее в пятницу, Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, высказал точку зрения, согласно которой представители официального Вашингтона испытывают страх из-за возможного приближения российской армии к государственным рубежам США.