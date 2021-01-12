Журнал National Interest: Россия может использовать свои ледоколы для захвата стратегически важных водных путей в Арктике

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12 января 2021, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ледокол, Rosatom / globallookpress.com

Российская Федерация может использовать имеющиеся в ее распоряжении ледоколы для захвата стратегически важных водных путей в Арктическом регионе. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Журнал The National Interest пишет, что Москва «милитаризирует свой северный фланг» и вкладывает большие средства в обороноспособность и развитие инфраструктуры контролируемых ею территорий в Арктике.

Также в процитированной публикации высказывается предположение, согласно которому Россия может использовать свои ледоколы для захвата стратегически важных водных путей в регионе. Отмечается, что для выполнения данными судами военных миссий нет препятствий, так как корабли, радары и системы вооружения флота РФ становятся все более приспособленными к экстремальному холоду.

Как сообщалось ранее во вторник, китайский портал Sohu написал, что ракетная мощь Москвы вынуждает Вашингтон разрабатывать новое оружие.