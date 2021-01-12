Издание Sohu: ракетная мощь России вынуждает США разрабатывать новое вооружение

Аргументы Недели → В мире 13+

12 января 2021, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Ракетная мощь, имеющаяся в распоряжении Российской Федерации, вынуждает Соединенные Штаты разрабатывать новое вооружение. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, сообщают отечественные СМИ.

Как пишет «ПолитРоссия», издание Sohu проинформировало, что в американские ВМС некоторое время назад были доставлены новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2. В публикации китайского портала отмечается, что Штаты сделали выбор в пользу данных зарядов в ответ на огромный тактический ядерный арсенал, который находится на вооружении Москвы.

Sohu добавило, что в Вашингтоне придерживаются точки зрения, по которой РФ способна использовать небольшое количество тактического ядерного оружия с низким эквивалентом с целью увеличения сдерживания в региональных конфликтах.

Ранее во вторник сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР, озвучил мнение, согласно которой России может грозить одновременный удар со стороны Украины и Турции.