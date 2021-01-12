Стрелков: России может грозить одновременный удар со стороны Украины и Турции
12 января 2021, 14:50[ «Аргументы Недели» ]
Российской Федерации может грозить одновременный удар со стороны Украины и Турции. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.
Стрелков спрогнозировал, что после вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена начнется развертывание «мощнейшей кампании», направленной на «переформатирование» России. По мнению экс-командира, которым он поделился в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ», страну попытаются «порвать» в нескольких региональных конфликтах. Игорь Стрелков полагает, что РФ может грозить одновременный удар со стороны Украины и Турции. В качестве вероятных районов атаки Стрелков назвал Сирию, Закавказье, Приднестровье, Донбасс и Крымский полуостров.
Как сообщалось ранее сегодня, портал Avia.pro предположил, что Анкара может выдать американцам секреты российских комплексов С-400.
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