Ресурс Avia.pro: Турция может выдать американцам секреты российских систем С-400

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12 января 2021, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Турция может выдать Соединенным Штатам секреты российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Портал Avia.pro процитировал руководителя турецкого Управления оборонной промышленности Исмаила Демира, который, говоря о С-400, отметил, что для Анкары «важны совместное производство и передача технологий».

В процитированном материале отмечается, что Турция, ранее закупившая комплексы у России, проявляет себя как крайне ненадежный партнер. Ресурс предположил, что Анкара может выдать Вашингтону секреты С-400 в обмен на американские истребители F-35.

Ранее во вторник тот же самый сайт написал, что Греция могла бы вооружиться российскими системами «Бал» для усмирения турецкого флота.