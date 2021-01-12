Ресурс Avia.pro: Турция может выдать американцам секреты российских систем С-400

Портал Avia.pro процитировал руководителя турецкого Управления оборонной промышленности Исмаила Демира, который, говоря о С-400, отметил, что для Анкары «важны совместное производство и передача технологий».
В процитированном материале отмечается, что Турция, ранее закупившая комплексы у России, проявляет себя как крайне ненадежный партнер. Ресурс предположил, что Анкара может выдать Вашингтону секреты С-400 в обмен на американские истребители F-35.
Ранее во вторник тот же самый сайт написал, что Греция могла бы вооружиться российскими системами «Бал» для усмирения турецкого флота.
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