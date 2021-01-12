Сайт Avia.pro: Греция могла бы вооружиться российскими системами «Бал» для усмирения флота Турции

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12 января 2021, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Береговой ракетный комплекс «Бал», MOD Russia / globallookpress.com

Греция могла бы вооружиться российскими комплексами «Бал» для усмирения турецкого флота. Соответствующий вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Между Анкарой и Афинами существуют территориальные разногласия в восточной части Средиземного моря, что стало причиной резкой эскалации напряженности в двусторонних отношениях в минувшем году. Портал Avia.pro пишет со ссылкой на неназванных греческих аналитиков, что страна, столкнувшаяся с нежеланием ЕС и НАТО реагировать на возникшие проблемы с Турцией, может пойти по пути сотрудничества с Россией и приобрести у нее береговые ракетные комплексы «Бал». Как отмечается в процитированном материале, возможностей, которыми наделена данная система, хватит для того, чтобы отпугнуть флот Анкары от границ Греции.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Бурак Бекдил высказал точку зрения, согласно которой для Турции наступает время расплаты за покупку российских С-400.