Аналитик Бурак Бекдил: для Турции Эрдогана наступает время расплаты за покупку российских С-400

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11 января 2021, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Для Турции, которой руководит президент Реджеп Эрдоган, наступает время расплаты за приобретение российских комплексов С-400. Соответствующую точку зрения озвучил турецкий аналитик Бурак Бекдил, пишут отечественные интернет-СМИ.

Как информирует издание EADaily, эксперт напомнил, что в декабре минувшего года против Анкары были введены американские рестриктивные меры в связи с покупкой у Москвы С-400. Анкара, в частности, лишилась возможности участвовать в возглавляемой Вашингтоном многонациональной программе создания истребителя пятого поколения F-35.

Кроме того, Турции запретили продавать какие-либо системы вооружений в третьи страны, если при их производстве использованы детали, изготовленные в Соединенных Штатах.

Бурак Бекдил отметил, что сумма потерь Анкары от санкций будет исчисляться миллиардами долларов.

Ранее сегодня сообщалось, что российский ресурс «Репортер» опубликовал информацию, согласно которой в ходе осеннего конфликта в Нагорном Карабахе по армянским позициям били новейшие турецкие ракеты TRLG-230.