Экс-полковник Баранец рассказал, как ЦРУ пыталось украсть секреты российского гиперзвукового оружия

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2021, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец поведал, как Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов пыталось украсть секреты российского гиперзвукового вооружения. По данному вопросу Баранец высказался в беседе с журналистами.

По словам экс-полковника, некоторое время назад американские агенты нашли условного «Ивана Ивановича», имевшего доступ к секретным сведениям, и решили его завербовать. Баранец рассказал, что в ресторане с россиянином познакомился «некто Джо», который попросил мужчину о консультации.

Как отметил военный эксперт, «Иван Иванович» «попытался выяснить тему прямоточного двигателя или секрет материала, которым покрыта ракета», но в этот момент его вместе с американцем задержала контрразведка РФ.

Ранее на текущей неделе портал Avia.pro написал, что военные США по ошибке два года сканировали в Сирии и Крыму частоты систем С-300 вместо С-400.