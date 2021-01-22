Экс-полковник Баранец рассказал, как ЦРУ пыталось украсть секреты российского гиперзвукового оружия

По словам экс-полковника, некоторое время назад американские агенты нашли условного «Ивана Ивановича», имевшего доступ к секретным сведениям, и решили его завербовать. Баранец рассказал, что в ресторане с россиянином познакомился «некто Джо», который попросил мужчину о консультации.
Как отметил военный эксперт, «Иван Иванович» «попытался выяснить тему прямоточного двигателя или секрет материала, которым покрыта ракета», но в этот момент его вместе с американцем задержала контрразведка РФ.
Ранее на текущей неделе портал Avia.pro написал, что военные США по ошибке два года сканировали в Сирии и Крыму частоты систем С-300 вместо С-400.
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