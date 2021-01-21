Avia.pro: военные США по ошибке два года сканировали в Сирии и Крыму частоты комплексов С-300 вместо С-400

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21 января 2021, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов по ошибке два года сканировали в Сирийской Арабской Республике и Крыму частоты зенитно-ракетных комплексов С-300 вместо более совершенных систем С-400. Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Ресурс Avia.pro пишет, что попытки американцев получить частоты радаров С-400 в Сирии и Крыму потерпели неудачу. В процитированном материале отмечается, что при приближении разведывательных самолетов российская сторона задействовала свои средства ПВО малой и средней дальности. В результате этого военные США сканировали частоты С-300, а не С-400, как они думали.

Ранее сегодня сообщалось, что китайское издание Sohu высказало точку зрения, согласно которой Штаты не будут воевать с Россией ради «возвращения» Крымского полуострова Украине.