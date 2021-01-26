Издание Asia Times назвало козыри «совершенно смертоносного» российского истребителя Су-57

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26 января 2021, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-57 является «совершенно смертоносным» самолетом. Соответствующая оценка высказана в материале, размещенном на страницах гонконгских интернет-СМИ.

Издание Asia Times обозначило несколько козырей Су-57. Среди них уникальный тандемный отсек вооружения. Вероятно, в него можно загрузить одновременно, к примеру, от четырех до шести ракет класса «воздух-воздух» средней дальности, говорится в процитированной публикации.

Также отмечается, что истребитель, в частности, оснащен радарами бокового обзора, повышающими ситуационную осведомленность пилота, и усовершенствованным инфракрасным датчиком поиска и сопровождения 101КС «Атолл», который позволяет поражать малозаметные цели с дальнего расстояния.

Ранее сегодня сообщалось, что Скотт Купер, бывший американский офицер, назвал самолет F-35 главным оружием сдерживания России.