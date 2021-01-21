В новом году в ВКС РФ поступят пять истребителей пятого поколения Су-57

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21 января 2021, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В течение 2021 года Воздушно-космические силы Российской Федерации получат пять серийных многофункциональных истребителей пятого поколения Сухой Су-57. Первый из них поступил в Южный военный округ в минувшем году. Об этом сообщает информационное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.



«Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод вооруженным силам России в этом году. Первый самолет, собранный на предприятии, уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа. Как рассказали в министерстве промышленности края, к концу 2024 года Воздушно-космические силы РФ получат 22 истребителя», — говорится в опубликованном сообщении пресс-службы.



В декабре 2020 года в Государственный лётно-испытательный центр поступил первый серийный истребитель пятого поколения Сухой Су-57, построенный по первому контракту на установочную партию истребителей, который был подписан в 2018 году.



Второй контракт от 2019 года на семьдесят шесть истребителей Су-57 выполняется в соответствии с графиком поставок, начало выполнение контракта предусмотрено на 2021 год, а его завершение планируется в 2027 году.



Сухой Су-57 (Т-50, ПАК ФА) – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и морских целей. Серийное производство истребителя ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Юрия Гагарина в Хабаровском крае.