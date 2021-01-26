Экс-офицер США Скотт Купер назвал истребитель F-35 главным оружием сдерживания России в руках Америки
26 января 2021, 10:51[ «Аргументы Недели» ]
Бывший офицер морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Купер назвал истребитель пятого поколения F-35 главным оружием сдерживания России в руках Вашингтона. По данному вопросу эксперт высказался на страницах СМИ.
В публикации, появившейся в издании Defense News, Купер сослался на точку зрения Конгресса, считающего, что F-35 является краеугольным камнем сдерживания в конкуренции великих держав.
Кроме того, экс-офицер выступил за увеличение боевого потенциала войск США путем наращивания числа малозаметных истребителей и стратегических бомбардировщиков, которые могли бы эффективно преодолевать средства ПВО.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный аналитик Сергей Михеев озвучил мнение, по которому новый глава Белого дома Джо Байден, возможно, замыслил военный удар по РФ с помощью Украины.
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