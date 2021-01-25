Политолог Михеев: президент США Байден, возможно, замыслил военный удар по России с помощью Украины

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25 января 2021, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Президент США Джо Байден, Ken Cedeno - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, возможно, замыслил военный удар по Российской Федерации с помощью Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Михеев, отечественный политолог.

По мнению эксперта, которым он поделился в эфире телеканала «Царьград», новый глава Белого дома предпримет усилия, направленные на провоцирование дальнейшего ухудшения отношений между Россией и Украиной. Чтобы добиться своей цели, Байден попытается подорвать переговорный процесс по Донбассу с последующим обвинением в случившемся Москвы.

Данный сценарий, по словам Михеева, может реализоваться путем организации искусственного обострения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

Если произойдет окончательная ликвидация Минского формата переговоров по Донбассу, Вашингтон, вероятно, перейдет к превращению Украины в плацдарм для военного удара по РФ, отметил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что Леонид Пасечник, глава непризнанной ЛНР, предрек «огромнейшее количество жертв» в случае попытки блицкрига Киева в Донбассе.