ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Михеев: президент США Байден, возможно, замыслил военный удар по России с помощью Украины

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Политолог Михеев: президент США Байден, возможно, замыслил военный удар по России с помощью Украины
Президент США Джо Байден, Ken Cedeno - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, возможно, замыслил военный удар по Российской Федерации с помощью Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Михеев, отечественный политолог.

По мнению эксперта, которым он поделился в эфире телеканала «Царьград», новый глава Белого дома предпримет усилия, направленные на провоцирование дальнейшего ухудшения отношений между Россией и Украиной. Чтобы добиться своей цели, Байден попытается подорвать переговорный процесс по Донбассу с последующим обвинением в случившемся Москвы.

Данный сценарий, по словам Михеева, может реализоваться путем организации искусственного обострения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

Если произойдет окончательная ликвидация Минского формата переговоров по Донбассу, Вашингтон, вероятно, перейдет к превращению Украины в плацдарм для военного удара по РФ, отметил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что Леонид Пасечник, глава непризнанной ЛНР, предрек «огромнейшее количество жертв» в случае попытки блицкрига Киева в Донбассе.

ДЦ

Общество

Военный аналитик Кошкин вспомнил, как в 2014-м российский Су-24 деморализовал команду эсминца США «Дональд Кук»

Военный аналитик Кошкин вспомнил, как в 2014-м российский Су-24 деморализовал команду эсминца США «Дональд Кук»

Отечественный военный аналитик Андрей Кошкин вспомнил, как в 2014 году российский бомбардировщик Су-24 деморализовал команду эсминца «Дональд Кук». По данному вопросу специалист высказался в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью