Глава ЛНР предрек «огромнейшее количество жертв» в случае «сумасшедшей» попытки блицкрига Украины в Донбассе

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25 января 2021, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Пасечник, фото с сайта главы ЛНР

Попытка блицкрига в Донбассе была бы «сумасшествием» со стороны украинского руководства. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Леонид Пасечник, глава самопровозглашенной ЛНР.

Политик отметил в эфире телеканала «Россия 1», что подразделения республики способны противостоять силам врага. В случае наступательной операции Киева будет «огромнейшее количество жертв», украинскую сторону ждет военная неудача, спрогнозировал Пасечник.

Ранее сегодня сообщалось, что Служба безопасности Украины заявила о сохранении угрозы «российского военного вторжения» с территории Крымского полуострова.