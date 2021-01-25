ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Глава ЛНР предрек «огромнейшее количество жертв» в случае «сумасшедшей» попытки блицкрига Украины в Донбассе

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ЛНР предрек «огромнейшее количество жертв» в случае «сумасшедшей» попытки блицкрига Украины в Донбассе
Леонид Пасечник, фото с сайта главы ЛНР

Попытка блицкрига в Донбассе была бы «сумасшествием» со стороны украинского руководства. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Леонид Пасечник, глава самопровозглашенной ЛНР.

Политик отметил в эфире телеканала «Россия 1», что подразделения республики способны противостоять силам врага. В случае наступательной операции Киева будет «огромнейшее количество жертв», украинскую сторону ждет военная неудача, спрогнозировал Пасечник.

Ранее сегодня сообщалось, что Служба безопасности Украины заявила о сохранении угрозы «российского военного вторжения» с территории Крымского полуострова.

ДЦ

Общество

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Российские подводные лодки проекта «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из Североатлантического альянса. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью