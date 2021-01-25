СБУ заявила о сохранении угрозы «российского военного вторжения» на Украину из Крыма
25 января 2021, 13:56[ «Аргументы Недели» ]
Угроза «российского военного вторжения» на Украину с территории Крымского полуострова сохраняется. Об этом говорится в сообщении, распространенном Службой безопасности Украины, пишут отечественные СМИ.
Как информирует «Московский комсомолец», СБУ отмечает в своем заявлении, что Москва проводит масштабные учения в районе государственных рубежей Украины. Это, полагают в ведомстве, свидетельствует о сохранении угрозы «вторжения».
Кроме того, СБУ указала на «милитаризацию» Крыма, пишет российское издание.
Ранее сегодня сообщалось, что авторы интернет-ресурса Avia.pro выдвинули версию, согласно которой бойца непризнанной ДНР на окраине Донецка мог убить поставленный Киеву турецкий дрон Bayraktar TB2.
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