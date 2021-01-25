Сайт Avia.pro: бойца ДНР на окраине Донецка мог уничтожить поставленный Украине турецкий дрон Bayraktar TB2
25 января 2021, 09:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Бойца Народной милиции самопровозглашенной ДНР на окраине Донецка мог уничтожить поставленный Украине турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Соответствующая версия высказана в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Некоторое время назад пресс-служба Народной милиции проинформировала, что в минувшую субботу дрон киевских военных сбросил взрывное устройство на позиции ДНР, расположенные в районе поселка Старомихайловка на окраине столицы республики. В результате данной атаки погиб один представитель Народной милиции.
Согласно предположению, выдвинутому порталом Avia.pro, удар мог нанести Bayraktar TB2. Как отмечают авторы ресурса, в пользу данной версии, в частности, говорит то, что ранее изготовленные в Турции беспилотники были замечены рядом с границами непризнанной республики.
На прошлой неделе сообщалось, что ДНР понесла потери в ходе атаки украинских морских пехотинцев на юге Донецкой области.
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