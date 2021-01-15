«Военное обозрение» предсказало ответ России в случае попытки Украины применить Bayraktar TB2 против Черноморского флота

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15 января 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на Украине, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Предсказан ответ Москвы в случае попытки Украины применить турецкие беспилотники Bayraktar TB2 против Черноморского флота Российской Федерации. Соответствующий материал появился на страницах отечественной сетевой прессы.

Издание «Военное обозрение» пишет, что вылетевшие дроны будут обнаружены средствами радиоэлектронной разведки воздушного базирования ВКС РФ. После этого аппараты перехватят. Для этого могут быть использованы самолеты Су-35С, МиГ-31БМ или системы С-300В4, дислоцированные на территории Крымского полуострова. Кроме того, российская армия атакует ракетами «Искандер» пункты боевого управления беспилотниками, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в пятницу портал «Русская весна» рассказал, что киевские спецслужбы пытаются посеять панику в ДНР с помощью фейков о подготовке главы республики Дениса Пушилина к бегству в Россию.