«Русская весна»: спецслужбы Украины пытаются посеять панику в ДНР с помощью фейков о подготовке Пушилина к бегству в Россию

Украинские спецслужбы пытаются посеять панику в ДНР с помощью фейковых сообщений о подготовке бегства в Россию главы республики Дениса Пушилина, а также руководителя МИД непризнанного государства Натальи Никоноровой. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.
Как пишет издание «Русская весна», некоторое время назад в Facebook общественника из ДНР Екатерины Мартьяновой появился пост, в котором говорится о том, что Пушилин и Никонорова якобы собираются выехать в Россию. Данное сообщение процитировал ряд украинских СМИ.
От Екатерины Мартьяновой стало известно, что ее страница в соцсети была взломана и публикуемая там информация является ложной. За произошедшим стоят киевские спецслужбы, которые посредством распространения фейков пытаются посеять панику в ДНР, отмечает «Русская весна».
Ранее в пятницу авторы портала Avia.pro высказали предположение, согласно которому американский лидер Дональд Трамп может рассекретить сведения о катастрофе самолета Boeing MH17, уничтоженного в Донецкой области летом 2014 года.