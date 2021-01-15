«Русская весна»: спецслужбы Украины пытаются посеять панику в ДНР с помощью фейков о подготовке Пушилина к бегству в Россию

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15 января 2021, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Украинские спецслужбы пытаются посеять панику в ДНР с помощью фейковых сообщений о подготовке бегства в Россию главы республики Дениса Пушилина, а также руководителя МИД непризнанного государства Натальи Никоноровой. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Как пишет издание «Русская весна», некоторое время назад в Facebook общественника из ДНР Екатерины Мартьяновой появился пост, в котором говорится о том, что Пушилин и Никонорова якобы собираются выехать в Россию. Данное сообщение процитировал ряд украинских СМИ.

От Екатерины Мартьяновой стало известно, что ее страница в соцсети была взломана и публикуемая там информация является ложной. За произошедшим стоят киевские спецслужбы, которые посредством распространения фейков пытаются посеять панику в ДНР, отмечает «Русская весна».

Ранее в пятницу авторы портала Avia.pro высказали предположение, согласно которому американский лидер Дональд Трамп может рассекретить сведения о катастрофе самолета Boeing MH17, уничтоженного в Донецкой области летом 2014 года.