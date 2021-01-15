Сайт Avia.pro: Трамп может рассекретить сведения об уничтоженном в Донбассе Boeing MH17
15 января 2021, 08:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Уходящий с поста президента Соединенных Штатов Дональд Трамп может рассекретить данные, касающиеся уничтоженного в Донбассе в 2014 году самолета Boeing MH17. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.
Как пишет ресурс Avia.pro, Трамп сообщил, что собирается предать гласности некую информацию по Украине. Авторы портала выдвинули предположение, согласно которому действующий хозяин Белого дома может рассекретить сведения о гибели MH17. Отмечается, что публикация данной информации, вероятно, раскроет роль Киева в авиакатастрофе. Это создаст проблемы для новой администрации США, так как Вашингтон обвиняет в уничтожении Boeing Россию.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, раскрыл новые детали инцидента с гибелью диверсантов из 35-й бригады армии страны летом 2020 года под Горловкой.
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