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12 января 2021, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Юрий Антипов, независимый технический эксперт, привел свидетельства, которые могут указывать на причастность Украины к уничтожению самолета Boeing MH17, разбившегося в Донбассе летом 2014 года. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет издание «Русская весна», эксперт обратил внимание на показания очевидца авиакатастрофы, бывшего донецкого шахтера Льва Булатова. Согласно утверждению мужчины, он наблюдал, как перед крушением Boeing одновременно с пассажирским лайнером за облака скрылся украинский штурмовик.

По словам Булатова, штурмовик находился справа от МН17. Юрий Антипов отметил, что данные заявления перекликаются с содержанием опубликованных записей переговоров пилота украинского истребителя, который сопровождал Boeing. Летчик доложил руководству на земле, что увидел правее своего самолета набирающего высоту «маленького». Этим «маленьким» мог быть штурмовик, о котором говорил Лев Булатов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что возглавляющий МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Крымский полуостров «открытой раной» для России.