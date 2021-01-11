Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Крым «открытой раной» для России

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11 января 2021, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД, назвал Крым «открытой раной» для Российской Федерации. С соответствующим заявлением чиновник выступил в ходе беседы с представителями СМИ.



По словам Кулебы, о том, что полуостров является для Москвы «открытой раной», свидетельствует реакция РФ на создание Киевом «Крымской платформы». Данный проект призван помочь руководству Украины «вернуть» регион в состав бывшей советской республики.

Как выразился министр, киевские власти «хорошо насыпали соли» на российскую «рану». Процитированный «ПолитНавигатором» Дмитрий Кулеба также назвал Крым темой, которая «должна болеть России очень сильно».

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Кривонос, украинский генерал, озвучил информацию, согласно которой предательство в армии страны сорвало операцию по остановке присоединения Крыма к РФ в 2014 году.