Украинский генерал Кривонос: предательство в ВСУ сорвало секретную операцию по остановке присоединения Крыма к России в 2014-м

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11 января 2021, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Предательство в Вооруженных силах Украины сорвало секретную операцию по остановке присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году. С соответствующим заявлением выступил украинский генерал Сергей Кривонос, пишут отечественные интернет-СМИ.

Как информирует издание «Русская весна», Кривонос, который в 2014-м занимал должность главы управления спецопераций Генштаба ВСУ, отметил, что, согласно плану, на полуостров должны были отправить 25-ю и 79-ю бригады. На тот момент они являлись самыми боеспособными соединениями армии бывшей советской республики.

По словам генерала, реализация замысла сорвалась из-за предательства в ВСУ. Командир 36-й бригады ВСУ Сергей Стороженко сдал секретную информацию об операции российской стороне, поведал Кривонос.

Ранее сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько озвучил точку зрения, согласно которой Москва может объявить беспилотную зону над половиной территории Украины, если Киев решится применить в Донбассе дроны.